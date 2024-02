Corea del Sud, rissa in ritiro: così Son del Tottenham si è ferito al dito

Rissa per il ping pong: cos'è successo a Son

Uno di questi riguarda Son Heung-min, attaccante del Tottenham sceso in campo con un dito fasciato per un infortunio che avrebbe rimediato durante una lite con i compagni di nazionale. A rivelarlo è stato il 'Sun' (e dalla Corea del Sud arrivano le conferme) secondo cui, alla vigilia della partita, alcuni giocatori, dopo cena sono andati a giocare a ping pong, una scelta contestata dai senatori, a partire da Son, che avrebbero preferito stare più tempo insieme per fare gruppo in vista di un match così importante. Da lì l'alterco in cui il 31enne attaccante del Tottenham si è fatto male a un dito nel tentativo di calmare gli animi. "In pochi secondi, la discussione si è accesa nella sala da pranzo e i giocatori sono stati separati", ha raccontato una fonte anonima.

Corea del Sud, la federazione conferma la rissa

Una ricostruzione, quella del 'Sun', confermata all'agenzia sudcoreana Yonhap da un dirigente della federazione che ha in programma nelle prossime ore una riunione del Consiglio per discutere anche della posizione del ct Klinsmann, che vi prenderà parte da remoto dagli Stati Uniti. "L'incidente è avvenuto quando alcuni giovani sono andati a giocare a ping pong (nel bel mezzo della cena) e Son Heung-min e altri più esperti si sono lamentati", ha detto il rappresentante della federazione citato dall'agenzia di stampa Yonhap.