Coppa Italia Milan-Lazio 0-1, il tabellino

MILANO - Vittoria della Lazio 0-1 in casa del Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: decide la rete di Correa nella seconda frazione di gioco. In virtù del pari dell'andata, i biancocelesti si guadagnano l'accesso in finale.

MILAN (3-4-3): Reina; Musacchio, Caldara (20' st Cutrone), Romagnoli; Calabria (40' pt Conti); Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo (12' st Calhanoglu). A disp.: G. Donnarumma, A. Donnarumma, Abate, Rodriguez, Zapata, Bertolacci, Biglia, Borini, Paquetà. Allenatore: Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic (15' pt Parolo), Leiva, Luis Alberto (40' st Badelj), Lulic; Correa (29' st Caicedo), Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Wallace, Patric, Durmisi, Marusic, Jordao, Cataldi, Neto. Allenatore: S.Inzaghi

ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo

MARCATORI: 13' st Correa (L)

NOTE: Ammoniti: Musacchio, Bakayoko (M); Luiz Felipe, Caicedo (L). Recupero: 3' pt 3' st.