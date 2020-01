Fiorentina, Iachini: "L'ha risolta un eurogol nel nostro momento migliore"

MILANO - "Una partita lottata e combattuta, siamo venuti a giocarcela contro una grande squadra con tanti ragazzi giovani che non avevano esperienza di questo tipo di gare". Così l'allenatore della Fiorentina Beppe Iachini dopo la sconfitta di San Siro con l'Inter in Coppa Italia e il 2-1 che ha estromesso i viola dalla competizione. "Nel primo tempo difensivamente si è fatto bene concedendo poco - ha spiegato il tecnico ai microfoni di Rai Sport -, ma c'è stato qualche errore tecnico con qualche pallone di troppo perso a centrocampo. Nella ripresa ottima partita, dopo il pareggio abbiamo avuto anche la palla del 2-1 con Dusan (Vlahovic ndc) e non l'abbiamo concretizzata, peccato. Poi loro hanno fatto un eurogol con il tiro al volo di Barella nel nostro momento migliore, bisognava respingere di lato e non di fronte, come proviamo sempre. Mercato? Io sono già concentrato sulla Juve fra tre giorni, sulle cose di mercato ci pensa la società, anche se di sicuro qualcosa faranno" ha concluso Iachini.

Commisso: "Iachini sta andando benissimo, ha la mia fiducia"

"Un risultato che poteva essere diverso per le opportunità che abbiamo avuto, ma ci sta perderne una nel regno di Iachini, alla sesta partita e contro una grande squadra - ha detto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso a Rai Sport -. Iachini scelta azzeccata? Speriamo, fino ad oggi ha la mia fiducia e sta andando benissimo. Con lui la Fiorentina sta facendo una media di due punti a partita". Poi la chiosa sulla questione stadio: "Se vogliono tirare giù questo stadio, il secondo più bello dopo la Juventus, significa che qualcosa non va. Noi vogliamo investire e spero che ce lo facciano fare nel minor tempo possibile".