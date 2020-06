Coppa Italia, il bel gesto di Agnelli: premia il Napoli

ROMA - Un beau geste di sportività, nel momento comunque difficile da digerire della sconfitta: Andrea Agnelli, nonostante il ko della sua Juventus in finale, si è presentato sul palco della premiazione insieme ad Aurelio De Laurentiis per onorare i giocatori del Napoli con la medaglia della vittoria della Coppa Italia.

Una decisione, quella di partecipare attivamente alla cerimonia, presa dai due presidenti prima del fischio d'inizio: come ha svelato ADL, una scelta presa per mandare un segnale positivo visto il 'self service' estraniante con il quale si è dovuto provvedere alla consegna della coppa.