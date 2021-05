Diretta Atalanta-Juve ore 21: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming

La testa è solo alla Coppa Italia, da giovedì si penserà al resto. Questo il monito di Andrea Pirlo alla vigilia della finalissima contro l’Atalanta. Una partita che non vedrà la presenza di Bonucci, ko per una distorsione al ginocchio. “Dovremo disputare una gara di livello europeo - ha detto il tecnico bianconero - perché loro alzano il ritmo e giocano uno contro uno”. Dall’altra parte c’è la super Dea di Gasperini, desiderosa di mettere un trofeo in bacheca che manca da ben 58 anni: “Sarebbe un'ottima ciliegina, ma la torta è quella di questi cinque anni”. La finale sarà vista dai tifosi e dagli appassionati di tutto il mondo: saranno 30 i broadcaster esteri (31 includendo RAI Italia) per un totale di 200 paesi collegati. E lo stadio, il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà aperto al pubblico per il 20% della capienza.