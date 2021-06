Coppa Italia, possibili Juve-Napoli e Mou-Sarri in semifinale

ROMA - La Lega Calcio ha reso noto, attraverso il proprio sito, quale sarà il tabellone del prossimo anno valevole per l'assegnazione della Coppa Italia. Come ormai accade da diversi anni, si inizierà a luglio ma, stavolta, saranno coinvolte 40 squadre: le 3 promosse dalla Serie C alla Serie B, tutte le partecipanti alla B e dal 4° turno eliminatorio entreranno in scena i club di Serie A. Dagli ottavi, invece, gareggeranno le prime 8 dell'ultima stagione nel massimo campionato: nella parte alta del tabellone le teste di serie corrisponderanno a Juventus (1), Sassuolo (8), Atalanta (4), Napoli (5)mentre dall'altro lato ci saranno Milan (3), Lazio (6), Inter (2), Roma (7). Potenzialmente si può pensare che nei quarti escano già degli incroci interessanti già nei quarti: potrebbero esserci 2 sfide incrociate sull'asse Roma-Milano, da giocare in casa di chi ha il numero di sorteggio più basso (Milan-Lazio e Inter-Roma) che porterebbero, dunque, ad una stracittadina in metà delle ipotesi possibili; senza dimenticare che nella parte alta una semifinale potrebbe vedere contrapposte 2 delle squadre più vincenti delle ultime annate: Napoli-Juventus (bianconeri detentori del trofeo) e, a proposito degli azzurri, al loro esordio potrebbero ritrovare l'ex Gattuso, nel caso in cui la Fiorentina superasse i suoi turni.