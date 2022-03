Diretta Milan-Inter ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

MILANO - Sale l'attesa per la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Milan e Inter. I rossoneri di Stefano Pioli, dopo aver ritrovato la vetta della classifica di Serie A, vogliono anche strappare il pass per l'ultimo atto della coppa nazionale. I nerazzurri di Simone Inzaghi, invece, vorranno riscattare il ko nel derby di campionato e risollevarsi dopo un periodo molto complicato. Lautaro e compagni non vincono da ben quattro turni e hanno perso la testa della classifica (l'Inter deve ancora recuperare la sfida del Dall'Ara contro il Bologna). Tornando alla Coppa Italia, il Milan ha eliminato nei turni precedenti Genoa (3-2 d.t.s.) e Lazio (4-0), mentre i nerazzurri hanno avuto la meglio su Empoli (3-2 d.t.s.) e Roma (2-0). I rossoneri hanno superato il turno o vinto il trofeo in cinque delle otto sfide ad eliminazione diretta contro l’Inter in Coppa Italia, tuttavia, i nerazzurri hanno trovato il successo in cinque delle ultime otto gare contro i rossoneri nella competizione (1N, 2P), inclusa la più recente, il 26 gennaio 2021, decisa da un calcio di punizione diretto di Christian Eriksen al 97° minuto di gioco (dopo i gol di Lukaku e Ibrahimovic). L’Inter è andata a segno in tutte le ultime nove gare contro il Milan considerando tutte le competizioni (non fa meglio dal novembre 1997, quando arrivò a 12), trovando il successo in sei di queste (1N, 2P).