Moviola Fiorentina-Juve: Guida ok, Milenkovic ha rischiato l'espulsione

Gialli

La prima ammonizione l’arbitro l’ha estratta dopo quasi un’ora di gioco. Al 12’ del secondo tempo il cartellino giallo per Pellegrini è giusto. Il giocatore della Juventus interrompe con una scivolata fallosa su Castrovilli un’azione potenzialmente pericolosa della Fiorentina. Per la stessa ragione, seppur commesso in una zona di campo più lontana dalla porta, sarebbe stato da ammonizione il fallo di Milenkovic su Kean nel primo tempo.

Tutto giusto

Proprio Milenkovic al 27’ della ripresa è stato giustamente ammonito per un intervento in ritardo su Morata. Un minuto prima era stato ammonito anche Bonaventura per una trattenuta che ha fermato la ripartenza di Cuadrado. Corretti anche i cartellini gialli per De Sciglio e Torreira.

Var

Di Paolo (voto 6). Serata tranquilla. Non c’è stato bisogno del suo intervento.