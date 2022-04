Inter-Milan, Inzaghi: "Prendiamoci la finale, poi testa alla Roma"

INVIATO AD APPIANO - Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia della gara di domani sera e, dopo due pareggi e un ko nei derby di Milano disputati sulla panchina dell'Inter, non ha nascosto che è arrivato il momento di vincere.



Inzaghi, il derby è sempre una partita speciale. Come arriva la squadra a questa gara e che incontro si aspetta?

La squadra ci arriva carica e motivata. Sappiamo l'importanza della sfida e quello che rappresenta per tifosi e società. Siamo reduci da tre vittorie consecutive e stiamo preparando bene l'incontro.



Quanto è importante la gara di domani anche in vista del rush finale per lo scudetto?

Bisogna scindere le due competizioni: ora c'è la Coppa Italia e poi ci sarà il campionato. Siamo in corsa per due obiettivi e stiamo facendo un ottimo percorso considerando che a gennaio abbiamo già vinto la Supercoppa.



Lautaro ha risposto bene alle due panchine di fila. Pensa di fare lo stesso con lui in futuro?

Un allenatore ha sempre scelte da fare quotidianamente. Mancano ancora due allenamenti e cercherò di scegliere il meglio per domani.



I derby giocati finora vi hanno lasciato rimpianti? Vi sentiti favoriti?

Abbiamo giocato tre derby e domani vogliamo vincere la partita per andare in finale. Sappiamo che avremmo potuto ottenere di più dagli altri derby, ma ormai è andata così. Gli episodi sono stati decisivi e avremmo dovuto indirizzarli dalla nostra porta. Ora c'è un'altra gara nella qualche c'è una finale in palio.



Rispetto ai due derby di campionato dominati e non vinti, cosa vuole in più?

La concentrazione è fondamentale perché loro giocano in trasferta e per loro il gol in trasferta vale doppio. Affrontiamo un avversario di valore, che sta bene e che sta attraversando un ottimo momento. Servirà grande concentrazione per tutti i 95', soprattutto dopo che non siamo riusciti a segnare in casa del Milan.



La regola del gol in trasferta che in Uefa non vale più doppio non è stata adottata in Italia. Lei cosa ne pensa?

Si era discusso primo della gara d'andata questa possibilità e bisognava fare come in Europa, ma ormai era troppo tardi.