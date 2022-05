Moviola Juve-Inter, male Valeri: Brozovic meritava il rosso 

Brozovic meritava il rosso

Proteste bianconere al 56', quando Brozovic spende un fallo tattico per fermare Dybala e, dopo aver ricevuto l'ammonizione, lancia il pallone lontano: avrebbe meritato il secondo giallo. Secondo una ricostruzione, ha detto qualcosa a Barella più che all’arbitro. Non si tratta però di un provvedimento disciplinare "codificato" e Valeri sceglie di gestire la protesta del croato spiegando la sua scelta ad Allegri.

Rigori. quanti dubbi sul primo

Episodio decisivo sul primo rigore: Lautaro Martinez rimane in piedi dopo un contatto con De Ligt e successivamente incrocia le gambe di Bonucci, posizionato dietro di lui. Il difensore bianconero non sembra fare qualcosa per intervenire, la sensazione è che sia l'argentino ad agganciare l'avversario. Più evidente il secondo penalty, anche se Valeri non vede subito il contatto tra De Ligt (in ritardo) e De Vrij, ma serve l'intervento del Var per modificare la decisione del campo.

VAR: DI PAOLO 5 Corregge giustamente Valeri sul secondo rigore dell'Inter, mandandolo all'on-field review. Sul primo invece non interviene e conferma la decisione dell'arbitro.