Coppa Italia, Benevento e Sassuolo fuori. Ok Genoa e Modena

ROMA - Ultimo giro per i trentaduesimi di finale: a gioire oggi sono stati Genoa e Modena che hanno eliminato, rispettivamente, Benevento e Sassuolo . Una doppietta di Gudmundsson e una rete dell'ex Coda danno al Genoa il successo sul Benevento per 3-2: al prossimo turno i rossoblù se la vedranno con la Spal. Al Braglia il Modena si aggiudica il derby con il Sassuolo per 3-2: ai sedicesimi la squadra di Tesser se la vedrà con la vincente di Cremonese-Ternana, in campo staasera.

Genoa-Benevento 3-2

Pronti-via e il Genoa va un passo dal vantaggio, con una conclusione di Coda da posizione defilata che impatta sulla traversa. Nuovo legno per il Genoa al 21' con il colpo di testa di Portanova sugli sviluppi di un angolo con palla che colpisce la traversa. Al 36' Genoa in vantaggio: Dragusin serve Coda che a sua volta trova sul secondo palo Gudmundsson che la spinge in rete. Al 44' doppietta per Gudmundsson con un tiro ad incrociare ancora su assist di Coda. In pieno recupero il Benevento accorcia con Glik, di testa su calcio d'angolo. Nella ripresa, Benevento pericoloso subito con Forte, ma è il Genoa a calare il tris al 19' con Coda su calcio di rigore (il Var rileva un fallo di Letizia su Sabelli), 3-1. Al 36' va in rete anche Yeboah, ma c'è offside. Nel finale, il Benvento prova a riaprirla con Farias, il Genoa replica con Jagiello, Karic accorcia all'ultimo istante, ma è il Genoa a passare il turno.

Modena-Sassuolo 3-2

All'11' il Modena passa in vantaggio con Falcinelli che, approfittando di un errore di Raspadori, conclude a rete battendo Consigli, complice anche una deviazione di Ayhan. Raddoppio al 30': gran lavoro di Azzi la cui conclusione impatta sul palo, sulla palla si avventa Mosti che la spinge dentro, 2-0. Al 33' anche rete annullata al Modena a Diaw, partito in posizione irregolare. Allo scadere il Sassuolo accorcia con un rigore concesso dopo l'intervento del Var (Aureliano aveva assegnato punizione dal limite) per un intervento di Panada su Berardi, proprio quest'ultimo trasforma. Nella ripresa, all'8', arriva il terzo gol del Modena: Gargiulo intervetta il pallone e calcia a rete, Consigli respinge, ma ancora una volta Mosti è il primo ad arrivare sulla palla firmando la doppietta personale. Al 42' il Sassuolo la riapre con Ayhan di testa, 3-2, ma non c'è più tempo, termina così.

