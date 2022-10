De Rossi saluta la Coppa Italia: "Roma? Avrò tempo per tornare"

GENOVA - "La Roma? Oggi mi dispiace solo aver perso perché avrò tempo per tornare lì, su una panchina o sull'altra". Sfumata la sfida amarcord all'Olimpico, ora il grande ex giallorosso Daniele De Rossi deve però pensare alla sua Spal, sconfitta nei sedicesimi di finale di Coppa Italia dal Genoa che agli ottavi sfiderà in trasferta la squadra di José Mourinho.