Parma-Bari: le probabili formazioni

PARMA - In casa Parma, Pecchia non dovrebbe recuperare nessuno degli infortunati (Bernabé, Buffon, Camara, Chichizola, Cobbaut, Romagnoli, Man e Mihaila) e si affiderà ad un ampio turnover. In porta ancora il giovane Corvi. Qui Bari: Mignani farà a meno di Antenucci e Folorunsho fuori a scopo precauzionale, squalificato Di Cesare.