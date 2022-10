Coppa Italia, lo Spezia batte il Brescia 3-1 e trova l'Atalanta

Primo tempo: sblocca Strelec

Primo episodio al 5': Sanca mette il pallone in mezzo, Andrenacci si lascia sfuggire la sfera e Ellertson la mette dentro, ma l'arbitro La Penna viene richiamato al Var, c'è una spinta di Strelec sul portiere, annullato. Al 15' ci prova Verde direttamente da calcio di punizione: Andrenacci si salva con l'aiuto della traversa. Al 20' lo Spezia passa in vantaggio: Sanca scambia con Verde e poi tocca per Strelec il cui tiro termina in rete, 1-0. Alla mezzora il Brescia reagisce con un calcio d'angolo battuto da Olzer direttamente in porta: Zoet alza sopra la traversa. Ancora Brescia al 33': Bisoli crossa sul secondo palo dove Olzer, di testa, colpisce a botta sicura trovando la grande risposta di Zoet che alza in angolo.

Verde e ancora Strelec: Spezia tris. Poi Moreo

Ad inizio ripresa (3') si vede subito il Brescia con Niemejer che, servito da Huard colpisce male rendendo facile il compito a Zoet. Al 9' lo Spezia si rende pericoloso con una conclusione a giro di Sanca, out non di molto. Al 10' lo Spezia raddoppia: ancora Sanca ad ispirare, suo il passaggio per Verde che al limite controlla e lascia partire un sinistro potente che batte Andrenacci, 2-0. Lo Spezia cerca il tris, dapprima sfiorandolo con Ampadu (40', out di poco), per poi trovarlo al 41' con Strelec, dopo un ottimo lavoro di Holm, entrato bene in area avversaria. In pieno recupero il Brescia accorcia le distanze con Moreo che insacca di testa su cross di Pace.