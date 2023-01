Fiorentina-Sampdoria, le pagelle dei viola: Quarta, prova d'autorità

Missione compiuta e quarti di finale conquistati col minimo sforzo, ma s’acuisce il problema del centravanti con Cabral fuori per circa un mese.

Gollini 6

Respinta non efficace sull’angolo, lo salva la traversa nel tentativo di tap-in di testa da parte di Rincon. Risolve un paio di mischie in uscita.

Dodo 5,5

Spinge più del solito sul chiaro disegno tattico di Italiano: qualche scelta adeguata nei cross, qualche altra meno.

Quarta 6,5

Capitano di giornata, l’argentino si regala e regala una prova d’autorità chiudendo tutti gli spazi agli attaccanti di Stankovic. Lo ferma una forte contusione al ginocchio che tiene in apprensione la Fiorentina.

Milenkovic (26’ st) sv

Col fisico per frenare gli attacchi (disordinati) della Sampdoria.

Ranieri 6

Italiano lo preferisce a Milenkovic e Igor in questo appuntamento di Coppa Italia: fiducia ricompensata con una gara accorta.

Terzic 6,5

Subito tra i più attivi con la sua corsa sulla fascia sinistra. E i suoi cross: da uno di questi nasce il vantaggio viola segnato da Barak.

Biraghi (38’ st) sv

Minuti per dare una mano in difesa.

Amrabat 6

Solito “cacciatore” di palloni e di avversari seppur con una condizione atletica che certo non è quella che l’ha accompagnato al Mondiale. Eccesso di confidenza in un intervento difensivo.

Bonaventura (32’ st) sv

Esperienza al servizio della squadra.

Duncan 6

Meglio in interdizione che quando ha il pallone tra i piedi, ma serve un ottimo assist a Kouame che spreca.

Ikoné 5

Tatticamente si “abbassa” per consentire l’inserimento di Dodo, ma da quella posizione arretrata perde alcuni palloni che potrebbero diventare “pericolosi” per la difesa viola. Non lascia il segno in attacco.

Barak 6,5

Puntuale all’appuntamento con un pallone vagante fulmina Contini con un sinistro imparabile dal dischetto del rigore. Cala un po’ alla distanza.

Castrovilli (38’ st) sv

Altri minuti nelle gambe.

Kouame 5

Dopo mezzora a “spasso” per l’attacco, ha un’ottima palla-gol sul cross di Duncan, ma la spreca angolando troppo. A tratti confusionario anche nella ripresa.

Jovic 5

Segna un gol con un sinistro morbido, ma il Var glielo cancella, poi ne sbaglia uno clamoroso di destro a non più di cinque metri da Contini. Dà sempre quella vaga idea di essere un corpo estraneo.

Gonzalez (26’ st) 6

Venti minuti di discreto impatto.