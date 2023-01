Napoli-Cremonese, terna arbitrale femminile: dirige Ferrieri Caputi

Sarà Maria Sole Ferrieri Caputi l'arbitro che domani dirigerà Napoli-Cremonese, ottavi di finale di Coppa Italia, gara in programma alle ore 21 allo stadio Maradona, coadiuvata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trascatti. Per la prima volta terna tutta al femminile per gli azzurri. A completare la sestina Di Bello come quarto uomo, Marini al VAR e Muto AVAR.