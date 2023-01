Rinvio Napoli-Cremonese: arrivata la decisione definitiva

Maltempo in Campania, ma Napoli-Cremonese si gioca

La protezione civile aveva diramato un avviso di allerta meteo per oggi ma esteso anche a domani di colore arancione. Da questa mattina grossi disagi, problemi e incidenti a Napoli. Per questo era in dubbio la disputa della partita. Dopo il sopralluogo la decisione: la gara, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si giocherà regolarmente. Il Napoli senza Kvaratskhelia sfida la Cremonese e punta la Roma che è già ai quarti e che aspetta di conoscere il nome della propria rivale.