Napoli-Cremonese, Daspo per un minorenne: motivo a sorpresa

Il giorno dopo Napoli-Cremonese è lungo l'elenco di sanzioni comunicate dalla Questura di Napoli per episodi che si sono verificati prima, durante e dopo gli ottavi di finale di Coppa Italia con la vittoria a sorpresa della squadra di Ballardini ai calci di rigore. Tra le tante sanzioni, si registra anche un Daspo per un tifoso minorenne: "I poliziotti hanno denunciato un 16enne napoletano per essersi impossessato di un pallone da gioco finito nel settore inferiore dei distinti rifiutandosi di consegnarlo agli steward; è stata avviata la procedura finalizzata all'emissione del Daspo " è quanto si legge nel comunicato diffuso dalla Questura.

Napoli, quante sanzioni per Napoli-Cremonese

Tante le sanzioni comunicate, tra queste fermate "7 persone sia per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale che per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo" e anche un 29enne denunciato per aver "aggredito uno steward".