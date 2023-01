Juve-Monza, probabili formazioni. Gioca Kean?

TORINO - Si gioca stasera alle 21 la sfida tra Juventus e Monza, ottavo ci Coppa Italia che segna l'esordio stagionale dei bianconeri nella competizione. Allegri che stasera non sarà in panchina per squalifica, si affiderà al turnover. Una certezza c’è: Perin il portiere di coppa Italia. In difesa Gatti e Rugani saranno, a meno di sorprese, al fianco di Danilo, che appare favorito su Bremer. Paredes è atteso titolare in regìa, con accanto Fagioli e Miretti. Mentre sul lato destro del centrocampo dovrebbe toccare a McKennie, in vantaggio su Soulé, con a sinistra Iling-Junior. Soulé dovrebbe agire alle spalle di Kean, in vantaggio su Milik. Chiesa, dopo essere partito titolare a Napoli, potrebbe iniziare dalla panchina. Palladino, che non avrà lo squalificato Birindelli oltre a Caprari e Mota Carvalho, ha convocato anche Rovella reduce da infortunio e di proprietà proprio della Juventus.