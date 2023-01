Juve-Monza, la moviola: bene Pezzuto, ma mancano due gialli

Partita con qualcosa da rivedere per Pezzuto, soprattutto dal punto di vista disciplinare, ma la tiene bene, non era facilissima. Il pestone di Valoti sulla caviglia di Paredes e l’entrata in ritardo di Miretti su D’Alessandro erano entrambi da giallo. Giusto valutare come non rigore la caduta di Miretti in area, bravo l’assistente numero due, Scarpa, sulla rete annullata a Kean.

Senza fallo

Miretti cade in area di rigore dopo un contrasto con Valoti che fa di tutto per tirarsi indietro col corpo: la netta impressione è che sia il bianconero ad andare addosso all’avversario, giusto non considerarlo rigore.

Offside

Sul tiro di Danilo, Kean è oltre il penultimo difendente biancorosso, Antov: quella di Pablo Marì non può essere considerata una giocata, giusta la chiamata di fuorigioco, convalidata dal VAR.

No rigore

Protesta la Juve, ma sul colpo di testa di McKennie, Valoti che è davanti a lui colpisce con la schiena (bassa): giusto non concedere il penalty.

VAR: Nasca 6

Conferma le scelte del campo, non era difficile.