Inter-Atalanta ore 21, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

MILANO - Inter e Atalanta si affrontano stasera alle 21 nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia . Turno in gara secca: in caso di parità, tempi supplementari ed eventuali rigori. Dirige l'incontro Chiffi di Padova. Nel turno precedente l' Inter ha superato il Parma ai supplementari (2-1), mentre l' Atalanta ha eliminato lo Spezia (5-2).

Partita: Inter-Atalanta

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Canale 5

Pay TV Streaming: Mediaset Infinity

Dove e a che ora vedere Inter-Atalanta: orari e canali

Inter-Atalanta, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, si gioca allo stadio Meazza di Milano alle ore 21 e sarà visibile esclusiva in diretta in chiaro su Canale 5. Sarà inoltre disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Probabili formazioni Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Cordaz, Brazao, Acerbi, Skriniar, D'Ambrosio, Dimarco, Bellanova, Calhanoglu, Zanotti, Stankovic, Gagliardini, Carboni, Dzeko, Lukaku.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Hojlund, Lookman. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Demiral, Okoli, Soppy, Ruggeri, Zortea, Ederson, Boga, Muriel, Zapata, Vorlicky.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

Inter-Atalanta: segui la diretta sul nostro sito

