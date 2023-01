Inter-Atalanta diretta: 0-0, sospetto braccio di Toloi, niente rigore

Al via i quarti di finale di Coppa Italia a San Siro, dove alle 21 si affrontano Inter e Atalanta. Turno in gara secca: in caso di parità, tempi supplementari ed eventuali rigori. Dirige l'incontro Chiffi di Padova. Nel turno precedente l'Inter ha superato il Parma ai supplementari (2-1), mentre l'Atalanta ha eliminato lo Spezia (5-2).