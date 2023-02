Coppa Italia Roma-Cremonese, probabili formazioni. Gioca Belotti?

ROMA - Nella Roma Mourinho schiera molti titolari per evitare sorprese dalla Cremonese, che ha eliminato il Napoli. In difesa potrebbe riposare Smalling, al suo posto dovrebbe giocare Kumbulla. Si cambia anche sulle fasce. A destra torna Celik mentre a sinistra ci sarà El Shaarawy, che potrebbe giocare anche più avanti con la conferma di Zalewski. In mezzo al campo con Cristante potrebbe toccare a Bove,. Spinazzola dovrà restare fuori quasi un mese. Abraham: è disponibile, ma potrebbe avere una chance per tornare titolare Belotti. Mourinho ha provato anche la soluzione con gli attaccanti veloci Dybala-El Shaarawy e Pellegrini trequartista. Pellegrini non è ancora al meglio e per questo motivo potrebbe fare una staffetta con Dybala. In questo caso El Shaarawy sarà schierato più avanzato. In panchina ci sarà forse per la prima volta dopo l’infortunio anche Wijnaldum. Qui Cremonese: alle indisponibilità degli infortunati Buonaiuto, Lochoshvili e Quagliata si è aggiunta quella dell'ultima ora di Chiriches. Squalificato Sernicola sulla fascia giocherà Ghiglione mentre a centrocampo possibile l'esordio dal primo minuto dell'ex romanista Milanese. L'altro ex giallorosso Felix Afenia-Gyan dovrebbe partire dalla panchina pronto ad entrare nella ripresa così come potrebbe anche esserci il nuovo acquisto dell'ultima ora Pablo Ignacio Galdames.