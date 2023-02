Roma-Cremonese, la moviola: Fabbri gestisce. Fallo fuori area su Pellegrini

Il primo tempo termina con le proteste della Roma: contestato il rigore della Cremonese e, soprattutto, chiesto a gran voce quello del possibile pari in coda al recupero. La decisione a favore dei lombardi è corretta quando Rui Patricio (giusto limitarsi al giallo) ferma Dessers lanciato verso la porta. Mancini - già perdonato nei primi minuti per una trattenuta su Tsadjout - viene poi ammonito da Fabbri che è alla prima direzione stagionale sia con la Roma che con la Cremonese. La reazione su Dessers, che va a esultare davanti alla curva della Roma, viene punita così come il gesto dell’attaccante. Quella di Pellegrini atterrato da Ferrari è un’istantanea che passa sotto la lente d’ingrandimento del Var: Mazzoleni però indica a Fabbri che si tratta di un contatto fuori dall’area. Richiamo e niente giallo, per Sarr che nel secondo tempo impiega troppo prima di effettuare una rimessa laterale. Il senegalese viene ammonito, per lo stesso motivo, nel finale. Poco dopo, Fabbri opta per l’ammonizione a Mourinho e Ballardini, cercando di calmare la partita. Corretti gli altri tre gialli di serata. Allontanato Salvatore Foti, vice di Mourinho, per proteste. Schiena di Valeri, durante l’assalto finale della Roma: non c’è rigore.

VAR: Mazzoleni 6

Controlli delicati, ma di routine.