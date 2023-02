Lazio, Sarri: "Con la Juve fatta buona gara. Ecco cosa mi ha deluso"

TORINO - La Lazio fuori dalla Coppa Italia, in semifinale ci va la Juve con il gol di Bremer. Biancocelesti senza grande gioco e poche occasioni, ma adesso la testa dovrà essere subito al match di campionato contro il Verona di lunedì prossimo. A Mediaset, Maurizio Sarri ha parlato del ko all'Allianz Stadium e del momento che vive la squadra: "Sono deluso dal risultato e non dalla prestazione, abbiamo fatto una buona gara, siamo mancati negli ultimi venti metri e nel riempimento d’aria, nei tentativi di andare a saltare. Ci è mancata iniziativa nell’uno contro uno, ci dispiace uscire ma non siamo delusi dalla prestazione”.