Juve e Inter, i periodi opposti

In un’altra epoca una semifinale di Coppa Italia con Juventus e Inter sarebbe stata un regalo ai rispettivi tifosi, una chicca in più in una stagione ad alto livello. Adesso non è più così. Juve-Inter di questa sera si carica di nuove e inattese urgenze, anzi, di vere necessità. Non è più solo una partita che stabilisce, seppure momentaneamente, la supremazia di una grande squadra sull’altra, adesso questa semifinale peserà come un macigno sulla squadra che verrà eliminata. Se si parla di urgenze e di necessità, sono più pressanti quelle che si nascondono sul fronte interista. Dopo la decima sconfitta in campionato Inzaghi è sotto processo. La sua squadra si è persa, forse lui stesso si è perso. E’ vero che ha portato l’Inter ai quarti di Champions (dove incontrerà non la più forte delle prime otto europee) ed è anche vero che, comunque vada, in una stagione così piena di difficoltà ha messo in bacheca anche un’altra coppa, l’ultima Supercoppa vera, in attesa della sua trasformazione in una coppetta da soldi. Ma se esce dalla Coppa Italia, per mano della Juventus, la sua posizione rischia di diventare insostenibile. Ventun punti meno del Napoli, nove meno della Juve (sul campo), a rischio uscita dalla zona-Champions, se a tutto questo disastro unisci un’eliminazione dalla Coppa Italia il finale diventa un tormento e la stagione rischia il fallimento.