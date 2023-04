Insulti e cori razzisti contro Lukaku: "Scimmia del c…". La vergogna di Juve-Inter

Buu razzisti e insulto schock

In un filmato che sta girando in rete, si sentono alcuni tifosi bianconeri fare il verso della scimmia e urlare frasi razziste nei confronti del centravanti belga: "Scimmia del ca**o", e insulti di ogni tipo. In un altro video, diffuso sui social, si sentono altri insulti di matrice razzista nel momento dell'esecuzione del calcio di rigore decisivo.