Cuadrado colpisce con un pugno Handanovic! Il video è virale sui social

TORINO - La reazione dei giocatori juventini all’esultanza di Lukaku ha scatenato una rissa enorme al fischio finale di Massa. Il centravanti dell’Inter, già ammonito in precedenza per un fallo molto vigoroso su Gatti, è stato allontanato dal direttore di gara. M a nel momento dell’espulsione, Danilo e Cuadrado hanno iniziato una battaglia tutta personale con l’attaccante dell’Inter.

La rissa

Al fischio finale di Massa, Handanovic prova a spiegare la situazione a Cuadrado. I due inizialmente sembrano concertare in maniera civile, ma dopo qualche secondo la discussione diventa più animata. A quel punto i due giocatori cercano un contatto fisico, Handanovic cerca con forza di avvicinarsi al colombiano, e quando i due vengono a contatto lo juventino prova a sferrare un destro contro il portiere; il colpo non va a segno, ma a quel punto i giocatori in campo intervengono per prendere le parti dei loro compagni, e scoppia la rissa che è continuata anche nel tunnel degli spogliatoi.