Lukaku, respinto il ricorso: non ci sarà contro la Juve

Romelu Lukaku non sarà disponibile per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus . La Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso dell'Inter perciò rimane la squalifica di una gara per l'attaccante.

La squalifica di Lukaku: il fatto

Tutto era nato nella gara d'andata dopo che Lukaku aveva segnato il rigore decisivo per il pareggio all'ultimo minuto e ha esultato in modo provocatorio secondo l'arbitro e la Corte Sportiva d'Appello. Da lì era scaturita anche la rissa dopo il triplice fischio che aveva portato anche all'espulsione di Handanovic e Cuadrado (anche loro assenti per il ritorno). Nei giorni successivi poi è venuto fuori che il dito per zittire verso la curva juventina era stato fatto dal belga contro gli insulti razzisti.