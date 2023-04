FIRENZE - Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, va in scena Fiorentina-Cremonese , gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia . Fischio d'inizio alle ore 21. Dirige l'arbitro Marinelli della sezione di Tivoli .

Partita: Fiorentina-Cremonese

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Canale 5

Pay TV Streaming: Mediaset Infinity

Fiorentina-Cremonese orari e canali

Fiorentina-Cremonese, gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, è in programma allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà trasmesso in diretta esclusiva su Canale 5.

Dove vedere Fiorentina-Cremonese in diretta TV

Fiorentina-Cremonese, sarà trasmessa in esclusiva in chiaro in tv su Mediaset, precisamente su Canale 5.

Fiorentina-Cremonese dove vederla in streaming

Il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Cremonese e Fiorentina, sarà visibile anche in streaming, grazie al servizio Mediaset Infinity, fruibile attraverso l'app (disponibile per device portatili) e il sito. Basterà registrarsi e accedere, per poi selezionare l'evento alla sezione dirette.

Fiorentina-Cremonese in Diretta: la cronaca

Fiorentina-Cremonese: si riparte dal 2-0 viola della gara di andata disputata allo Zini, grazie ad una rete per tempo di Cabral e Gonzalez. Dunque i toscani sono ad un passo dalla conquista della finale. La Fiorentina potrebbe raggiungere la finale di Coppa Italia per la prima volta dal 2013/14 con Vincenzo Montella allenatore; quella del 3 maggio 2014, persa 1-3 contro il Napoli, è stata anche l’ultima finale disputata in generale dai viola. Nessuna squadra nella storia della Coppa Italia ha mai raggiunto la finale dopo aver perso la semifinale d’andata con uno scarto di due o più gol. Michele Castagnetti e Frank Tsadjout sono gli unici due calciatori della Cremonese ad aver giocato tutte le cinque gare dei grigiorossi in questa edizione della Coppa Italia.

