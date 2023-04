Formazioni Fiorentina-Cremonese, chi gioca e le scelte di Italiano: diretta

FIRENZE - Nella Fiorentina, l'unico assente è Bonaventura, e non è un’assenza di poco conto: il centrocampista marchigiano paga a caro prezzo il problema all’adduttore rimediato contro il Lech, causa dell’assenza già a Monza e soprattutto oggi. Per il resto ci sono tutti nella lista dei convocati: qualcuno non al meglio (Mandragora, ad esempio), qualcuno recuperato ad hoc per la Cremonese. Dubbio 4-3-3 o 4-2-3-1 per Italiano. Terracciano tra i pali, difesa con Dodò e Biraghi terzini e Milenkovic e Igor in mezzo. A centrocampo Amrabat e l’amato ex grigiorosso Castrovilli; in attacco il solito Cabral supportato dalla velocità e rapidità di Nico Gonzalez e Saponara, quest’ultimo in ballottaggio con Sottil e Kouamé.