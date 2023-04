Fiorentina in finale di Coppa Italia: con la Cremonese termina 0-0

FIRENZE - La Fiorentina è in finale di Coppa Italia per l'undicesima volta nella propria storia. La squadra di Vincenzo Italiano, dopo aver vinto la gara di andata per 2-0 in casa della Cremonese (grazie alle reti di Cabral e Nico Gonzalez) , tiene a bada i grigiorossi nella semifinale di ritorno al Franchi, dove la gara si conclude a reti inviolate. L'appuntamento è per il 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma: avversaria l' Inter , che si è qualificata battendo la Juventus . La Fiorentina torna in finale dopo 9 anni: l'ultima volta la squadra viola affrontò il Napoli .

23:46

Italiano: Felici di aver regalato un sogno a Firenze

"Un'annata incredibile, siamo alla cinquantesima partita e non stiamo mollando. Oggi sfruttando il doppio vantaggio abbiamo fatto una gara matura, raggiungendo un traguardo fantastico. Siamo felici di aver regalato un sogno a Firenze". Parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, dopo il pari con la Cremonese che dà alla Viola l'accesso in finale di Coppa Italia: "Prendere gol poteva ancora una volta compromettere una partita che ci vedeva in vantaggio. Con Braga e Lech abbiamo imparato la lezione e non abbiamo concesso nulla alla Cremonese. Un nostro obiettivo era non prenere gol: forse ne potevamo fare, ma l'obiettivo era raggiungere a finale. E lo abbiamo fatto con una prova matura. Abbiamo preparato la gara soprattutto per non concedere, sperando che Ikoné e Gonzalez si accendessero in contropiede. I ragazzi hanno badato al solito: gli va dato merito di questo. Chiaro che avremmo voluto creare di più ma in queste gare importa passare il turno. Mi auguro che possano fare meglio in campionato in una gara importante come quella di domenica". Tante le partite ravvicinate di questa stagione viola: "Siamo alla cinquantesima, altre ne hanno giocate 18 in meno, con tutte le conseguenze: qualcosina ti toglie. In campionato abbiamo perso qualche punto, ma abbiamo avuto la forza di ripartire. E rimettendo la stessa attenzione degli ultimi mesi, anche in campionato si può risalire".

23:39

Cremonese: In bocca al lupo alla FIorentina

Tramite i propri profili social, la Cremonese, al termine della gara, ha ringraziato la propria tifoseria: "Grazie ai nostri tifosi, anche questa sera presenti al nostro fianco", e poi ha rivolto un pensiero anche agli avversari: "Grazie anche al pubblico viola che ci ha sportivamente applaudito al termine della gara: Fiorentina in bocca al lupo per la finale!"

23:35

Ballardini: Semifinale traguardo straordinario

"Siamo stati molto ordinati, giocavamo contro una grande squadra come la Fiorentina, c'è da fare solo complimenti ai giocatori". Davide Ballardini parla così a Mediaset dopo la semifinale di ritorno con la Fiorentina: "Salvezza? Guardiamo avanti, siamo una grande realtà con una grande società e strutture alle spalle. Siamo ambiziosi e cerchiamo di fare molto meglio. Per la Cremonese è una traguardo importante arrivare in semifinale: potevamo essere più bravi all'andata trasformare la occasioni, ma siamo soddisfatti del lavoro".

23:29

Commisso: Non facciamo la fine della Juve...

"Siamo in finale, ora andiamo a Roma e speriamo bene: siamo contenti, stasera i ragazzi hanno fatto una grande partita. I tifosi hanno fatto una spettacolare coreografia". Lo ha dichiarato il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, dopo la gara con la Cremonese: "Ringrazio tutti, Italiano che è bravissimo, l'ho sempre difeso, dirigenza e calciatori. Io non faccio nulla, porto solo i soldi dall'America... Scherzi a parte abbiamo un problema coi ricavi: non possiamo fare la fine delle Juventus: i loro problemi sono iniziati quando è arrivato Cristiano Ronaldo. Ho promesso di non riportare la Fiorentina a fallire, come è successo 20 anni fa".

23:19

Castrovilli: Vogliamo fare la storia

"Faccio i complimenti ai tifosi: sono stati straordinari. E anche alla Cremonese. Ora ci godiamo la vittoria e la finale, vogliamo fare la storia della Fiorentina". Lo ha dichiarato Gaetano Castrovilli a Mediaset dopo la gara con la Cremonese: "Inter? Non si sa mai cosa può succedere in una gara secca, la prepariamo benissimo per portare a casa un trofeo. Il mister ruota tutti, per far bene c'è bisogno di competizione".

23:14

Prima finale per Commisso

Se per la Viola quella con l'Inter sarà l'undicesima finale di Coppa Italia, in casa Fiorentina c'è una prima volta: si tratta di Rocco Commisso che raggiunge la prima finale della propria gestione.

23:10

Fiorentina in finale dopo 9 anni

Lo 0-0 con la Cremonese garantisce alla Fiorentina il biglietto per la finale di Roma contro l'Inter: la squadra viola non approdava all'ultimo atto della competizione da 9 anni, precisamente dal 9 maggio 2014, quando il Napoli alzò al cielo il trofeo.

22:56

95' - Termina qui: Fiorentina in finale

Arriva il triplice fischio dell'arbitro Marinelli: i secondi 90' della semifinale si chiudono a reti inviolate. Ad approdare in finale contro l'Inter è la Fiorentina, in virtù del 2-0 in proprio favore maturato all'andata in casa della Cremonese.

22:52

91' - Kouame per Gonzalez

Cambia ancora Italiano: dentro Kouame, out Gonzalez.

22:51

90' - 5' di recupero

L'arbitro concede 5' di recupero, si giocherà fino al 95'. Ultime speranze per la Cremonese, conto alla rovescia per la Fiorentina.

22:44

83' - Amrabat per Castrovilli

Ternina qui la semifinale di Castrovilli: Italiano, al suo posto, inserisce Amrabat.

22:42

81' - Ammonito Sernicola

Ancora un giallo nella Cremonese, stavolta a finire nel taccuino è Sernicola, gioco pericoloso su Biraghi.

22:39

Mandragora al tentativo

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla arriva a Mandragora che, dai venti metri, lascia partire una conclusione di sinistro, il pallone sorvola la traversa.

22:36

La Fiorentina replica con Gonzalez

La Fiorentina se ne va in contropiede con Cabral, il pallone viene servito a Nico Gonzalez che dal limite prova il mancino: il pallone termina non di molto a lato.

22:35

Ci prova la Cremonese

La Cremonese cerca di riaprire le sorti del doppio confronto: Dessers se ne va bene, ma viene chiuso da Ranieri in calcio d'angolo. Sugli sviluppi, colpo di testa di Pickel, Terracciano devia ancora in corner.

22:32

70' - Esce anche Afena-Gyan, dentro Castagnetti

Crampi per Afena-Gyanche pochi istanti dopo abbandona il campo a favore di Castagnetti nella Cremonese.

22:29

68' - Cambio Cremonese: Buonaiuto per Quagliata

Sostituzione anche per Ballardini: forze fresche in campo con Buonaiuto che prende il posto di Quagliata.

22:26

64' - Escono Igor e Ikoné, dentro Ranieri e Sottil

Igor accusa un problema fisico e deve abbandonare il campo: Italiano lo sostituisce con Ranieri e ne approfitta per mandare in campo anche Sottil, che rileva Ikoné.

22:20

59' - Ammonito Igor

Cartellino giallo per la Fiorentina: lo rimedia Igor per un fallo su Galdames.

22:19

56' - Dessers per Okereke

Ballardini cambia in avanti: esce Okereke, al suo posto subentra Dessers.

22:05

Inizia il secondo tempo

Fiorentina e Cremonese tornano in campo: è la Cremonese a riprendere il gioco col calcio d'inizio della ripresa. Prima sostituzione della gara: Ghiglione resta negli spogliatoi, in campo Valeri per i grigiorossi.

21:49

45+1 - Termina il primo tempo

Arriva il duplice fischio del direttore di gara: le squadre rientrano negli spogliatoi. Risultato ancora fermo sullo 0-0 che qualificherebbe la Fiorentina.

21:47

45' - Un minuto di recupero

Si giocherà fino al 46': l'arbitro Marinelli ha concesso un minuto di recupero.

21:42

39' - Ammonito Dodo

Secondo giallo dell'incontro: lo rimedia Dodo per simulazion

21:38

Gioco fermo: Gonzalez e Pickel a terra

Contrasto di gioco tra Gonzalez e Pickel al limite dell'area di rigore, entrambi restano a terra, il gioco è interrotto. Si riprende dopo pochi istanti.

21:33

Pressione viola, Sarr c'è

Nico Gonzalez riceve il cambio di gioco di Dodo e, ancora dalla sinistra, mette in mezzo un pallone sul quale è pronto l'intervento di Sarr a smanacciare anticipando Cabral.

21:31

Cabral ci prova di tacco

La Fiorentina torna a provarci al 28': Nico Gonzalez, dalla corsia mancina, la mette in mezzo all'indirizzo di Cabral che tenta la deviazione di tacco, Lochoshvili la devia in corner. Sugli sviluppi di quest'ultimo, Igor di testa, Sarr fa sua la sfera con sicurezza.

21:23

21' - Ammonito Ghiglione

Arriva il primo cartellino dell'incontro: lo rimedia il grigiorosso Ghiglione per un intervento su Nico Gonzalez

21:19

Replica Milenkovic

Dalla parte opposta del campo, l'angolo stavolta è per la Fiorentina: svetta Milenkovic, ma spedisce a lato.

21:18

Ci prova Ferrari

Arriva anche una prima incursione della Cremonese, che ha preso le misure alla Viola dopo un avvio non semplice: sugli sviluppi di un corner Ferrari impatta di testa senza però imprimere alla sfera quella forza che potrebbe impensierire Terracciano.

21:10

Sarr rischia il pasticcio

Sarr coi piedi fa correre qualche timore ai tifosi grgiorossi: per poco non arriva la deviazione di Cabral in scivolata

21:04

Fiorentina subito all'attacco

Perde palla Meité, Barak la fa sua e la mette in mezzo dove Lochosvili devia in corner

21:02

Inizia la partita

Fischio d'inizio dell'arbitro Marinelli: ha inizio il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Cremonese

20:58

Castrovilli: Braga e Lech ci servono come insegnamento

"Il gruppo è eccezionale: siamo usciti da un periodo difficile forti e vincenti". Anche Gaetano Castrovilli è intervenuto a Mediaset nel prepartita: "Braga, Lech, devono servirci da insegnamento: non si possono avere cali di attenzione. Quando andiamo forte possiamo mettere chiunque in difficoltà e il nostro approccio deve essere questo. Siamo felici che ci siano tanti tifosi, speriamo di poter festeggiare insieme al termine".

20:50

Barone: Nessuna paura ma dobbiamo saper gestire

"Niente paura, ma bisogna saper gestire partita e risultato: sono elementi necessari per non vedere quanto visto nelle ultime due partite", è il commento prepartita di Joe Barone, dg della Fiorentina: "In questi anni abbiamo fatto tanto: centro sportivo, investimenti su squadra e infrastrutture, purtroppo non ci siamo sullo stadio, ora è nelle mani del comune. Io sono positivo sempre - Barone torna sulla gara con la Cremonese - non voglio trasmettere negatività: va giocata facendo il nostro gioco per creare occasioni, facendo attenzione a non fare come con Monza e Lech. Ma sono fiducioso, ho visto un gruppo determinato. Dal campionato ci aspettavamo di più, ma abbiamo imparato molto: la squadra non è abituata a tre competizioni e abbiamo avuto numerosi infortuni".

20:40

Ballardini: Se restiamo squadra ce la giochiamo

"Arriviamo bene a questa partita, tranne per la prestazione non buona con l'Udinese siamo in un buon periodo e l'affrontiamo al meglio". Nel prepartita il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, ha parlato così ai microfoni di Mediaset: "Se per tutta la partita riusciamo a essere squadra, abbiamo le qualità per giocartela. Gli impegni ravvicinati? Ormai ci siamo abituati: pensiamo a far bene stasera, poi penseremo a domenica". Gli fa eco il ds Giacchetta: "Ci crediamo, daremo il meglio, per noi è un traguardo storico e lo onoreremo. All'andata è mancata l'abitudine di giocare certe partite, una semifinale va giocata con grande attenzione. Sarebbe auspicabile avere un impatto importante. Udine? Abbiamo preso gol al primo minuto, vuol dire che mentalmente non eravamo pronti. Ha condizionato, abbiamo avuto la possibilità di pareggiare, ma è diventata in salita contro un'Udinese tornata quella che aveva impressionato tutti".

20:01

Formazioni ufficiali Fiorentina-Cremonese

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikonè, Barak, Nico Gonzalez; Cabral. Allenatore: Vincenzo Italiano. A disp.: Cerofolini, Vannucchi, Quarta, Ranieri, Venuti, Terzic, Bianco, Duncan, Amrabat, Brekalo, Saponara, Kouame, Sottil, Jovic.

CREMONESE (4-3-1-2): Sarr; Sernicola, Ferrari, Lochoshvili, Ghiglione; Pickel, Meité, Quagliata; Galdames; Afena-Gyan, Okereke. Allenatore: Davide Ballardini. A disposizione: Carnesecchi, Saro, Valeri, Vasquez, Ciofani, Buonaiuto, Bianchetti, Castagnetti, Acella, Benassi, Dessers, Basso Ricci

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

19:45

Fiorentina-Cremonese, semifinale di ritorno

Si parte dal 2-0 dell'andata: per la Fiorentina l'obiettivo è quello di raggiungere l'undicesima finale di Coppa Italia della propria storia. La Cremonese, invece, non è mai arrivata a giocare una finale di questa competizione.

Stadio Artemio Franchi, Firenze