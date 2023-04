Inter-Fiorentina, dove e quando si giocherà la finale di Coppa Italia

Grazie allo 0-0 nella semifinale di ritorno, la Fiorentina elimina la Cremonese e si qualifica per la finale di Coppa Italia. Decisivo lo 0-2 maturato nella gara d'andata disputata allo Zini di Cremona. Gli uomini di Vincenzo Italiano affronteranno l'Inter di Simone Inzaghi, che hanno eliminato la Juventus.

Dove si giocherà la finale di Coppa Italia

La finale di Coppa Italia si disputerà in gara unica allo stadio Olimpico di Roma il 24 maggio. Le due formazioni saranno tra le quattro protagoniste che si giocheranno la Supercoppa italiana (insieme alle prime due classificate in serie A) in Arabia Saudita nella prossima stagione.