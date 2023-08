Reggiana-Pescara show: Nesta ne fa 6 a Zeman!

ROMA - Il calcio inizia a fare sul serio: in campo oggi tre partite per il primo turno preliminare di Coppa Italia. Succoso il confronto Reggiana-Pescara che vede affrontarsi, sulle rispettive panchine, due vecchie conoscenze come Nesta e Zeman : E chi si attendeva una gara spettacolare, non è rimasto deluso: i granata si sono imposti in rimonta 6-2 dopo il doppio vantaggio degli ospiti. La Reggiana vola così ai trentaduesimi di finale, dove troverà il Monza . A seguire, sempre oggi, le sfide Feralpisalò-Vicenza e Cesena-Entella .

Reggiana-Pescara 6-2

"Tennistico" Nesta su Zeman, in rimonta, visto che i biancazzurri ospiti si erano addirittura portati sullo 0-2 prima del ritorno e la goleada della Reggiana. Il Pescara parte forte e al 14' si porta in vantaggio con Accornero che insacca con una conclusione "sporcata" dalla difesa avveraria. Raddoppio al 27' quando Cuppone, servito da Dagasso, mette in rete il 2-0 per gli ospiti. La Reggiana però si scuote e trova la reazione, dapprima accorciando le distanze con Lanini su calcio di rigore (fallo di Accornero su Fiamozzi), al 38' e pareggiando i conti al 41' con Portanova, di testa, sugli sviluppi di un corner. Prima dell'intervallo, la Reggiana piazza anche il sorpasso con Girma che, servito da Lanini, firma il 3-2. Nella ripresa, la Reggiana di Nesta dilaga: al 53' arriva la quarta rete granata: a segnarla è Lanini che raccoglie la respinta del portiere avversario Plizzari sul colpo di testa di Portanova e la infila nel sacco. Altro rigore per la "manita": Pellacani atterra Varela in area di rigore, Lanini si incarica, con successo, della trasformazione al 64'. Ma non basta: all'83' c'è gloria anche per il neoarrivato Vido che fa 6-2 deviando in gol un cross di Libutti, entrambi entrati nel finale.