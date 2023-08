Coppa Italia, Frosinone al secondo turno: Di Francesco batte Aquilani

Frosinone ok, battuto il Pisa

Ad aprire i trentaduesimi di Coppa Italia la sfida tra Frosinone e Pisa, con il Benito Stirpe che riapre le porte per la prima gara ufficiale della stagione, in attesa dell'inizio della Serie A. La gara si sblocca subito, già al settimo minuto: cross di Caso in area, Canestrelli cerca di anticipare Borrelli ma fa finire il pallone nella propria porta. Il Frosinone di Di Francesco continua a spingere, sfiorando in più occasioni il raddoppio, soprattutto al 30' quando Nicolas compie un miracolo sul tiro a botta sicura di Caso. Nella ripresa il Pisa prova a reagire, senza però riuscire a trovare il gol. Nel finale, al 93', il Frosinone rischia tantissimo: errore della difesa, Tramoni sbuca alle spalle di Oyono e prova il pallonetto davanti la porta che, però, finisce alto. Si chiude così la sfida allo Stirpe: il Frosinone vince grazie all'autogol di Canestrelli e passa al secondo turno.

Udinese al secondo turno

Prima gara ufficiale della stagione anche per l'Udinese di Sottil, che sfida il Catanzaro. Vittoria senza particolari problemi per i bianconeri, che vincono per 4-1 e volano al secondo turno. Sblocca la partita Lovric su un'ottima azione creata da Thauvin. Risposta del Catanzaro con Vandeputte, ma poi l'Udinese si scatena nella ripresa: prima Beto approfitta di un errore della difesa avversaria, poi Thauvin trasforma un rigore procurato ancora da Beto. Infine, al 94', arriva il poker firmato da Lucca.