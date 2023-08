Coppa Italia, alla Salernitana basta Candreva. Sasssuolo ok ai supplementari

ROMA - Buona la prima per Paulo Sousa, visto che la sua Salernitana batte all'Arechi (1-0) la Ternana nei trentaduesimi di Coppa Italia e può brindare al passaggio del turno. La Ternana ci prova dopo 2' con Ferrante ma la sua conclusione fa la barba al palo, e così al 7' Candreva infiamma il match con un calcio di punizione che non dà scampo a Iannarilli e si infila in rete per l'1-0. Passa la Salernitana che affronterà la vincente di Sampdoria-Sudtirol. Ai sedicesimi ci approda anche il Sassuolo che espugna il campo del Cosenza, solo ai supplementari per (5-2).