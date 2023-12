Lazio-Genoa 1-0: Guendouzi decisivo, ora Sarri aspetta la Roma

ROMA - Obiettivo quarti di finale di Coppa Italia centrato, la Lazio batte il Genoa 1-0 con un gol di Guendouzi al 5'. Partita gestita, diverse buone occasioni, ma l'attacco fatica sempre. Di rischi però, questa volta non ne corre Provedel. Fa festa Sarri con la rete del francese, in assoluto migliore in campo (insieme a Pellegrini, autore dell'assist). La Lazio, con i quarti in tasca, aspetta a fine gennaio la vincente tra Roma e Cremonese (in campo il 3 gennaio). Potrebbe esserci un derby di coppa.

Lazio, Guendouzi la sblocca subito

Pellegrini anticipa, parte e mette dentro un bel pallone che Guendouzi manda in rete con un piattone imprendibile. Dopo 5’ la Lazio è già avanti con il Genoa. Che esce con calma ed è pericolosa un paio di volte con Retegui, affamato di gol, ma troppo isolato. Out Isaksen, problema muscolare. Va dentro Felipe Anderson. Pedro sfiora il raddoppio, bravo Leali a fermarlo. A riposo con i biancocelesti in vantaggio.

La gestione del vantaggio e il passaggio del turno

Diversi cambi, entra pure Ciro Immobile per Castellanos. Si rivedere anche Basic, al debutto stagionale. All'80' Immobile ci prova, Leali dice no. E dopo 2' anche Basic ha il pallone del raddoppio: un rigore in movimento tirato debolmente che il portiere blocca. Gli ultimi minuti sono a ritmo alto, ma non succede più nulla. Il Genoa interrompe il cammino in Coppa Italia, la Lazio va avanti e insegue l'undicesima finale della sua storia.