Diretta Fiorentina-Parma ore 21: probabili formazioni, streaming e dove vederla in tv

FIRENZE - La Coppa Italia riparte con gli ottavi di finale. Dopo Lazio-Genoa di ieri sera, oggi tocca a Fiorentina e Parma , che si affrontano allo stadio Franchi di Firenze (in gara ad eliminazione diretta): calcio d'inizio alle ore 21.

Segui la gara in diretta sul nostro sito

Fiorentina-Parma: orari e canali

La gara tra Fiorentina e Parma è in programma alle ore 21 allo stadio Franchi di Firenze e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Italia Uno e Infinity.

Dove vedere Fiorentina-Parma in diretta TV

Fiorentina-Parma, gara valevole per gli ottavi di Coppa Italia, sarà visibile in diretta tv su in chiaro su Italia Uno.

Dove vedere Fiorentina-Parma in streaming

La partita Fiorentina-Parma sarà visibile in streaming accedendo all'app di Infinity. Per seguirla basterà scaricare l'app della piattaforma sui propri dispositivi mobili, oppure collegarsi al sito ufficiale e selezionare la diretta di Italia Uno.

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen, Parisi, Ranieri, Mina, Kayode, Mandragora, Maxime Lopez; Kouame, Barak, Brekalo; Nzola. Allenatore: Italiano. A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Pierozzi, Biraghi, Milenkovic, Comuzzo, Amatucci, Duncan, Arthur, Infantino, Bonaventura, Sottil, Gonzalez, Ikoné, Beltran. Indisponibili: Castrovilli, Dodo, Gonzalez. Squalificati: Martinez Quarta. Diffidati:-.

La probabile formazione di Pecchia

PARMA (4-1-4-1): Corvi; Coulibaly W., Osorio, Circati, Ansaldi; Estevez; Partipilo, Bernabé, Sohm, Benedyczac; Charpentier. Allenatore: Pecchia. A disposizione: Chichizola, Turk, Delprato, Balogh, Di Chiara, Hainaut, Begic, Camara, Cyprien, Man, Colak, Bonny. Indisponibili: Valenti. Squalificati: Zagaritis. Diffidati: -.

Fiorentina-Parma in diretta, la cronaca

La Fiorentina è la squadra affrontata più volte dal Parma in Coppa Italia; sono ben 15 i confronti, con un bilancio di quattro successi gialloblù, cinque pareggi e sei vittorie viola. La Fiorentina ha vinto nove delle ultime 14 partite casalinghe contro il Parma tra tutte le competizioni (3N, 2P), ma è rimasta senza successi nelle tre più recenti (2N, 1P).

