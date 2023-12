Diretta Inter-Bologna: segui LIVE la Coppa Italia, squadre al riposo

MILANO - Inter e Bologna, forse le due formazioni più in forma del momento, si affrontano a San Siro negli ottavi di finale di Coppa Italia. In palio, in gara unica, il pass per i quarti, dove c'è già la Fiorentina ad aspettare l'avversario che uscirà dal match di stasera, con fischio d'inizio alle 21.

Bologna in attacco: spiovente in area di Lykogiannis, respinto con i pugni da Audero, che si scontra con Fabbian. Il giovane rossoblù resta a terra per qualche secondo mentre l'arbitro La Penna assegna la punizione all'Inter

Inter a un passo dal vantaggio: verticalizzazione di Carlos Augusto per Frattesi che colpisce di prima intenzione rubando il tempo agli avversari, ma non a Ravaglia, che devia in angolo con una super parata.

21:06

Inter all'esordio stagionale in Coppa Italia

Il Bologna si è qualificato agli ottavi di Coppa Italia dopo aver eliminato il Cesena (2-0 nei trentaduesimi) e il Verona (2-0 nei sedicesimi). L'Inter entra in scena agli ottavi essendo una delle otto teste di serie della competizione.

21:00

Inizia la partita al Meazza

L'arbitro La Penna di Roma dà il fischio d'inizio di Inter-Bologna: primo pallone per la formazione ospite guidata da Thiago Motta.

20:56

Le parole del ds Di Vaio

Prima della gara ha parlato anche il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio a Mediaset: “E’ un buon momento per affrontare una gara del genere e cercare di qualificarsi? Una qualificazione ci renderebbe molto felici. Incontriamo forse la squadra, insieme a noi, più in forma del momento. Non sarà una sfida facile, giocare a San Siro non è semplice soprattutto per i tanti ragazzi che ci giocheranno per la prima volta stasera. Sarà una partita complicata ma arriviamo con l’entusiasmo giusto e proveremo a giocarcela. Sentire parlare di Champions spaventa o rende orgogliosi? Ci piace essere lì, la squadra è in un ottimo momento e c’è entusiasmo in città. Come dice il nostro allenatore, i nostri tifosi devono sognare ma noi sappiamo che il risultato finale passa dal lavoro quotidiano e i ragazzi li vediamo come approcciano al lavoro e sono fantastici. Il nostro obiettivo è continuare così e poi vedremo a fine anno cosa succederà ma la nostra volontà è quella di proseguire alla crescita dei tanti ragazzi. Thiago Motta ancora al Bologna in futuro? Ci piacerebbe però in questo momento come lui è concentrato anche noi siamo concentrati insieme al gruppo su questo momento importante e poi ci metteremo seduti per continuare a discutere col mister per programmare il futuro. Poi c’è il mercato di gennaio e avremo modo per continuare a parlare del futuro insieme. C’è una scadenza per sedersi a parlare con Thiago Motta? No, non ci sono scadenze. È un anno e mezzo che lavoriamo insieme, conosciamo bene il mister e la sua mentalità e lui conosce bene il club quindi ci sono tutte le basi per continuare a parlare e discutere per trovare una soluzione per il futuro. Però quest’annata ci fa pensare al presente quindi in questo momento siamo molto su quello che stiamo facendo e poi vedremo quello che potremmo fare in futuro insieme”.

20:49

I 14 gol dell'Inter al Bologna

Incredibile il dato degli ultimi tre match a San Siro tra Inter e Bologna con i nerazzurri che hanno segnato 14 gol ai rossoblù grazie a due successi per 6-1 e a un pareggio per 2-2.

20:39

Le parole di Inzaghi prima della partita

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato a Mediaset prima del match: "Vogliamo fare bene, troviamo un avversario difficile, che sta molto bene e che ha una buonissima identità di gioco e sappiamo che non sarà semplice. Ma teniamo tanto a questa competizione e vogliamo andare ai quarti. L’infortunio di Sanchez ha complicato un po’ le rotazioni di questa sera? Sicuramente ma non solo lui. Abbiamo fuori anche De Vrij, Dumfries e Cuadrado. Dietro siamo un po’ contati nelle rotazioni, qualcosa cambierò ma l’obiettivo è quello di andare ai quarti contro un avversario che sta molto bene. L’Atletico Madrid agli ottavi di Champions? Non sarà un avversario semplice ma abbiamo visto il calendario che sarà pieno di impegni e la nostra idea è quella di pensare a una partita alla volta. Il mercato di gennaio? Purtroppo, abbiamo perso Cuadrado che ha dovuto operarsi e la società su questo è attentissima e sta già valutando cosa fare. Mancano tre partite prima del nuovo anno e poi pianificheremo tutto”.

20:29

Arnautovic contro il Bologna

Prima sfida contro il Bologna per l'ex rossoblù Marko Arnautovic, stasera titolare dell'Inter, autore di 24 gol in 54 partite in Serie A con la maglia degli emiliani.

20:15

Le vittorie di Inter e Bologna in Coppa Italia

L'Inter è detentrice della Coppa Italia in virtù dei successi nelle ultime due edizioni, superando in finale Fiorentina nel 2023 e Juventus nel 2022. In totale i nerazzurri hanno vinto 9 Coppe Italia. Il Bologna invece vanta due titoli nella coppa nazionale, nel 1970 e nel 1974.

20:00

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 14 Klaassen, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro Martinez, 8 Arnautovic. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 5 Sensi, 9 Thuram, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 28 Pavard, 32 Dimarco, 41 Akinsanmiro, 42 Agoume, 44 Stabile, 47 Kamate, 49 Sarr, 50 Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-3-3): 34 Ravaglia; 16 Corazza, 31 Beukema, 26 Lucumi, 22 Lykogiannis; 20 Aebischer, 6 Moro, 80 Fabbian; 56 Saelemaekers 77 Van Hooijdonk, 82 Urbanski. A disposizione: 23 Bagnolini, 28 Skorupski, 3 Posch, 8 Freuler, 9 Zirkzee, 11 Ndoye, 14 Bonifazi, 17 El Azzouzi, 19 Ferguson, 29 De Silvestri, 33 Calafiori. Allenatore: Thiago Motta.

19:55

Due squadre in grande forma

L'Inter arriva da 3 vittorie nelle ultime 4 partite ufficiali, 15 risultati utili consecutivi e ha perso una sola volta in campionato, contro il Sassuolo, vincendo tutte le altre gare a eccezione di quelle con Juventus e proprio con il Bologna. I rossoblù emiliani stanno facendo sognare i propri tifosi con il quarto posto in classifica e un mese super, condito dalle vittorie contro Torino, Salernitana e Roma (oltre al pareggio con il Lecce), che ha spinto in zona Champions la squadra di Motta, protagonista nell'Inter del triplete nel 2010. In questa stagione il Bologna ha perso finora solo due partite, tra campionato e coppa, contro il Milan il 21 agosto e contro la Fiorentina il 12 novembre.

19:45

Inter e Bologna, Thiago Motta torna a San Siro

L'Inter di Simone Inzaghi e il Bologna di Thiago Motta, ex centrocampista nerazzurro, si sfidano al Meazza di Milano per un posto nei quarti di finale di Coppa Italia. Fischio d'inizio alle ore 21. L'arbitro dell'incontro è Federico La Penna della sezione di Roma 1.

Stadio Giuseppe Meazza, San Siro, Milano