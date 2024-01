Roma-Cremonese LIVE ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il 2024 di Roma e Cremonese comincia con la sfida di Coppa Italia, in programma all'Olimpico con inizio fissato alle ore 21. Sarà gara secca: chi vince approda ai quarti di finale con possibile derby capitolino per i giallorossi.

Roma-Cremonese, l'orario

La sfida tra Roma e Cremonese è in programma alle ore 21 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Roma-Cremonese in diretta tv

Roma-Cremonese sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5.

Dove vedere Roma-Cremonese in streaming

La partita Roma-Cremonese sarà trasmessa anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, fruibile su smart tv ma anche su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Mourinho

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Mancini, Kristenseen, Joao Costa, Zalewski, Spinazzola, Sanches, Pagano, Pisilli, Belotti, Azmoun. Indisponibili: N'Dicka, Aouar, Abraham, Kumbulla, Smalling. Squalificati: -; Diffidati: -.

La probabile formazione di Stroppa

Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Valzania, Abrego, Zanimacchia; Coda, Okereke. All.: Stroppa

A disposizione: Brahja, Saro, Tuia, Ghiglione, Rocchetti, Quagliata, Lochoshvili, Majer, Castagnetti, Ciofani, Afena Gyan, Vasquez, Tsadjout. Indisponibili: Sarr, Buonaiuto, Pickel, Brambilla, Valeri. Squalificati: -; Diffidati: -,

Roma-Cremonese, la cronaca

La Roma torna in campo dopo la sconfitta rimediata a Torino con la Juventus. Comincia la Coppa Italia per i giallorossi che affrontano all'Olimpico la Cremonese. La squadra di Stroppa ha prevalso in precedenza su Crotone e Cittadella, ottenendo l'accesso agli ottavi di finale della competizione tricolore. La vincente trova la Lazio che ha eliminato il Genoa. In caso di passaggio del turno, per la Roma di Mourinho ci sarà il derby capitolino.