Moviola Roma-Cremonese, giusto il rigore: perché la scelta di Pairetto è corretta

La moviola di Roma-Cremonese , match degli ottavi di Coppa Italia vinto 2-1 in rimonta dai giallorossi .

Pairetto ok: c'è il rigore per la Roma

L'episodio più delicato, a sei minuti dalla fine, indirizza la qualificazione a favore della Roma: Sernicola atterra Spinazzola, decentrato in area. Il difensore della Cremonese non tocca per niente il pallone, e dal Var si guarda all'entità del contatto con la caviglia dell'esterno romanista. La decisione di concedere il rigore da parte di Pairetto (voto 6,5) è giusta. Recupero: 6’ (1’+5’)

Cartellini, severo il metro di valutazione

Nel primo quarto d'ora già quattro gialli (Belotti ne fa ammonire due), tutti per la Cremonese che rischia anche per un intervento di Tsadjout: l'arbitro preferisce chiarire subito il proprio metro di valutazione.

L'intervento di Okereke su Llorente

Breve interruzione mentre al Var viene riguardato l'intervento di Okereke su Llorente che secondo Pairetto - tornato ad arbitrare una partita della Roma dopo quasi due anni - non è nemmeno da ammonizione: pochi istanti di silent-check, prima di proseguire.

VAR: Meraviglia 6

Non deve effettuare particolari riscontri. Giusto il controllo di routine sugli episodi chiave. Senza problemi.