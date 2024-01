Lazio-Roma, Orsato da record: biancocelesti mai ko in Coppa Italia

Orsato da record (eguagliato). Sette derby, primato che resiste da 83 anni (e che difficilmente sarà eguagliato in tempi brevi). Fino ad oggi, tutto sulle spalle del bolognese Raffaele Scorzoni, 251 gare in serie A fra il 1930 e il 1943 quando tutto si fermò per la seconda Guerra Mondiale. Fra queste, anche sette stracittadine della Capitale, l’ultima delle quali - il destino annoda fili impensabili - l’11 gennaio 1942. Domani, 83 anni fa. Nessuno come l’internazionale di Schio, sei derby arbitrati fino ad oggi, dal primo (che per i biancocelesti ha il sapore dolce della vittoria della coppa Italia, Roma-Lazio 0-1 il 26 maggio del 2013) all’ultimo (Roma-Lazio 0-1, il 6 novembre 2022, in campionato). Oggi staccherà il suo designatore, Gianluca Rocchi, come lui fermo a quota 6, in una giornata che sarà storica per diversi motivi.