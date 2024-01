Lazio, l’ora di Castellanos: il debuttante pronto per il grande ballo

Il primo derby non si scorda mai. Nemmeno un minuto in campionato e ora la titolarità in Coppa Italia, guidando un tridente rabberciato sulle fasce viste le condizioni di Isaksen e Zaccagni. Da zero a cento, considerando anche l'eventualità dei tempi supplementari: Castellanos deve reggere il peso dell'attacco e delle pressioni. Ha vissuto male l'astinenza da gol, poi ritrovato contro il Frosinone. È stato decisivo per rimontare i gialloblù all'Olimpico nell'ultima partita del 2023. L'infortunio di Immobile a Empoli gli ha spalancato la via del campo e dato la possibilità di giocare dall'inizio per più gare consecutive, domani si tratterà della terza di fila dopo l'ingresso in corsa al Castellani. La sfida con la Roma vale molto di più, ne è consapevole fin dal suo arrivo nella Capitale.