Come sta Dybala, l'argentino chiede il cambio dopo 45' contro la Lazio

Continua a non essere fortunato nei derby di Roma Paulo Dybala: nei due precedenti non ha mai vinto ed è uscito dal campo dopo 45'. Un altro lo ha saltato per un infortuno alla coscia e oggi, nei quarti di Coppa Italia è stato costretto ad uscire all'intervallo per un problema di natura fisica. Poco prima della fine del primo tempo, infatti, aveva chiamato il medico della Roma e con un'espressione poco serena aveva fatto cenno di non stare bene.