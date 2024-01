Non poteva che finire così, essendo un derby senza pari: la Lazio festeggia e rimane in campo a saltare e ballare, con il presidente Lotito che abbraccia Zaccagni e gli altri giocatori sotto la Nord. La Roma, invece, esce in fretta e a testa bassa dal campo, fischiata dalla Curva. Se poi i fischi erano rivolti anche alla festa della Lazio non si sa, ma sicuramente la Roma, che non segna un gol al derby da quattro partite e mezza, non poteva uscire dal campo in nessun altro modo.