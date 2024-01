ROMA - Finale incandescente all'Olimpico per il derby Lazio-Roma, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti di Sarri hanno ottenuto il pass per la semifinale grazie al calcio di rigore trasformato da Zaccagni a inizio ripresa ma sono gli ultimi, tesissimi, minuti del match a tenere banco.