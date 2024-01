Lotito esalta la Lazio dopo il derby: "Vittoria meritata. E sul rigore..."

ROMA - È un Claudio Lotito decisamente soddisfatto quello che si presenta ai microfoni dopo il derby di Coppa Italia vinto dalla sua Lazio, che ha piegato la Roma con un rigore trasformato da Zazzagni e staccato così il pass per la semifinale (incontrerà la vincente di Juve-Frosinone in programma domani, giovedì 11 gennaio).

Rigore alla Lazio, Lotito cita Boskov

"Come diceva Boskov 'rigore è quando arbitro fischia' e l'arbitro ha fischiato, peraltro dopo aver rivisto l'azione al Var - ha risposto in diretta su 'Mediaset' - il presidente biancoceleste a una domanda sul contatto tra Huijsen che alla fine ha deciso il match -. Ma al di là di questo abbiamo la consapevolezza di aver meritato la vittoria: in campo c'è stato un gruppo che ha giocato a pallone e ha portato a casa il risultato".