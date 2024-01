Gasperini, furia in diretta tv contro l'arbitro: "Di Bello è un grande maleducato"

Atalanta qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia, battuto il Milan di Stefano Pioli. Nel post partita, però, non sono mancate le polemiche ai microfoni di SportMediaset, con mister Gian Piero Gasperini espulso nel primo tempo dall'arbitro Di Bello. Il tecnico della Dea non le ha certo mandate a dire, nonostante la soddisfazione per il passaggio del turno.