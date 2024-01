Diretta Juve-Frosinone Coppa Italia: segui la partita di oggi LIVE

Juventus e Frosinone sono pronte a contendersi la qualificazione in semifinale di Coppa Italia . All'Allianz Stadium è l'ora del match valido per i quarti di finale. Calcio d'inizio alle 21.

Giro d'onore in campo per le ragazze della Juventus Women, vincitrici della Supercoppa Italiana.

Sta per iniziare Juve-Frosinone : squadre in campo.

McKennie non riesce a mettere bene in mezzo su lob di Locatelli, è partito bene il Frosinone.

Calcio di rigore per la Juve. Lirola viene superato in velocità da Miretti e lo aggancia: nessun dubbio per l'arbitro Sacchi, che indica il dischetto.

Juve in vantaggio, gol di Milik su rigore: spiazzato Cerofolini. Allegri non ha scelto di non guardare.

20:38

Giuntoli: "Allegri mostro sacro"

Giuntoli ha concluso ai microfoni di SportMediaset: "Faccio i complimenti ad Allegri per le 400 panchine, è un mostro sacro".

20:35

Giuntoli sul mercato e Samardzic

Giuntoli ha proseguito: "Samardzic? Non abbiamo esigenze particolari, se ci fossero delle opportunità soddisfacenti valuteremo. Dico bugie? Posso conoscere tanti padri (ride, ndr). Vediamo se ci sono le condizioni per un'opportunità giusta dal punto di vista tecnico ed economico. Non metteremo per mettere qualcuno in rosa. Non abbiamo nessun tipo di ansia. Stiamo facendo grandi cose. Lavoriamo giorno per giorno per crescere".

20:33

Giuntoli: "Teniamo alla Coppa Italia"

Cristiano Giuntoli, Footbal Director della Juventus, ai microfoni di SportMediaset: "Teniamo alla Coppa Italia, vogliamo fare bene per dare soddisfazione ai tifosi e alla società. Il Frosinone mette in difficoltà tutti, in Coppa Italia ha fatto un percorso incredibile. Servirà grande attenzione".

20:30

Di Francesco: "Venderemo cara la pelle"

Di Francesco ai microfoni di SportMediaset: "Non siamo venuti qui a fare la vittima sacrificale, sappiamo che non sarà facile ma teniamo alla Coppa Italia e venderemo cara la pelle".

20:29

Milik: "Mi manca fare gol"

Milik ai microfoni di SportMediaset: "Vivo un momento così, sicuramente desidero segnare e spero di riuscirci stasera. Il Frosinone non verrà qui a chiudersi, è una squadra a cui piace giocare a viso aperto".

20:24

Come arriva il Frosinone

Il Frosinone di Di Francesco ha rallentato nelle ultime quattro partite in cui sono arrivate altrettante sconfitte contro Lecce, Juventus, Lazio e Monza.

20:14

Come arriva la Juve

Nelle ultime quattro partite in campionato per la Juve sono arrivate tre vittorie (Frosinone, Roma e Salernitana) e un pareggio: 1-1 al "Ferraris" contro il Genoa.

20:04

Juve-Frosinone, le formazioni ufficiali

Juventus-Frosinone, le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Yildiz. A disposizione: Frattali, Turati, Caso, Reinier, Gelli, Kvernadze, Soule, Bourabia, Ghedjemis, Bonifazi, Barrenechea, Cheddira. Allenatore: Allegri.

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Okoli, Romagnoli, Lusuardi; Garritano, Brescianini, Mazzitelli, Lirola; Harroui, Ibrahimovic; Kaio Jorge. A disposizione: Frattali, Turati, Caso, Reinier, Gelli, Kvernadze, Soule, Bourabia, Ghedjemis, Bonifazi, Barrenechea, Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

20:00

Juve-Frosinone, chi sfiderà la Lazio?

Juve e Frosinone si affrontano di nuovo dopo la sfida in campionato prima della sosta natalizia (2-1 per i bianconeri allo stadio "Stirpe"). Alle 21 il calcio d'inizio della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Chi vince affronterà la Lazio in semifinale. I biancocelesti hanno eliminato la Roma grazie a un calcio di rigore trasformato da Zaccagni.

Torino - Allianz Stadium