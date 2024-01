Juve-Frosinone, le pagelle dei bianconeri: Milik, un campione ritrovato

Allegri (all.) 7

Lo Stadium lo osanna per le 400 panchine in bianconero, la Juve gli regala la semifinale con quattro gol e una prova che conforta per gioco, intensità, mentalità.

Perin 6

Stuzzicato da Ibrahimovic e Barrenechea, gioca molto con i piedi e fa correre qualche brivido allo Stadium. Gatti 6 Disinnesca Harroui e si dedica anche ad accompagnare l’azione.

Bremer 7

Un gigante. Recuperi, intercetti, con fisico, potenza e tecnica.

Danilo 6,5

Duella con Ibrahimovic, che sguscia e si muove senza sosta ma il capitano risponde presente.

Weah 7

E’ sbocciato Timothy. Viaggia a tutto gas sulla fascia; una, due, tre accelerazioni che creano scompiglio. E va vicino al bersaglio.

Cambiaso (26’ st) 6

Vicino al gol dopo un’azione personale travolgente.